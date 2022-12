Ucraina | Biden sente Zelensky | “Continuiamo a sostenere Kiev | priorità a difesa area”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Il presidente degli Usaha parlato con il presidente ucraino Volodymyry “per sottolineare il continuo sostegno degli Stati Uniti alladell’, mentre la Russia continua i suoi assalti alle infrastrutture critiche del Paese”. Lo scrive in un comunicato la Casa Bianca, dopo la telefonata fra il presidente americano e il suo omologo ucraino. “Il presidenteha sottolineato come gli Stati Uniti stiano dando laagli sforzi per rafforzare laaerea dell’attraverso la nostra assistenza alla sicurezza – scrive la presidenza americana – compreso l’annuncio del 9 dicembre di 275 milioni di dollari in munizioni e attrezzature aggiuntive che includevano sistemi per contrastare l’uso russo di ...

... il quale, secondo quanto riferisce Ukrainska Pravda, ha proposto di convocare un vertice globale per la pace in. Zelenskiy ha anche esortatoa fare tutto il possibile per aiutare a ......di 53 milioni di dollari per sostenere le infrastrutture energetiche per rafforzare la stabilità della rete energeticasulla scia degli attacchi mirati della Russia'. 'Il presidente- ...La guerra in Ucraina giunge al 292esimo giorno ancora nel segno dei bombardamenti. Zelensky sente telefonicamente Biden: "E' stata una fruttuosa conversazione". Kiev si è detta "capace di tutto se la ...Arriva da fonti sia russe che ucraine la notizia che Kiev ha bombardato alcune zone dell’Ucraina occupate dalla Russia, come Meltipol, il Donetsk e l’annessa regione della Crimea. Ecco le ultime notiz ...