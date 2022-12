(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lamantiene verosimilmente gli stessidi sempre nella sua guerra in, ma non dispone dei mezzi per realizzarli. Questa la valutazione dell'intelligence britannica, nel suo ...

'Lo scorso 8 dicembre - si legge nel testo divulgato dal ministero della Difesa di Londra ... Ucraina, 007 Gb: "Strategia Russia Obiettivi invariati ma fuori portata" (Adnkronos) - La Russia mantiene verosimilmente gli stessi obiettivi di sempre nella sua guerra in Ucraina, ma non dispone dei mezzi per realizzarli. Questa la valutazione dell'intelligence britannica ...(Adnkronos) - Più di 200 "invasori russi" sono stati uccisi in un attacco missilistico contro una base russa nella "città temporaneamente occupata" di Melitopol, nella regione di Zaporizhzhia. È quant ...