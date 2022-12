Tutti quei bonus che la sinistra non ha mai pagato

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) In questi giorni il centrosta sbraitando sulcultura, ennesimo baluardo di una propaganda sostenuta dagli amici degli amici. A sentire loro, senza ildel governo, i giovani si spegnerebbero. Non ne sono così convinto ma forse perché a me inon piacciono e si farebbe prima se incentivassimo una serie di defiscalizzazioni: scarichiamo l'Iva su tanti acquisti e poi vediamo se non è più agevole per. Però andiamo dietro a questo rosario die vediamo come girano quando tocca a loro gestirli. Qui a Roma, per esempio, mi sono arrivate un po' di segnalazioni sui «buoni viaggio» che il Comune ha rinnovato nel mese di dicembre «per la concessione di agevolazioni tariffarie del Servizio Taxi e di noleggio con conducente, mediante l'erogazione di buoni ...