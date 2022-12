Tutte le contraddizioni di The Line | la città a emissioni zero in Arabia Saudita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Non ci sono strade, non ci sono auto e neanche: tutto quello che necessita di essere in qualche modo alimentato funziona con energia cento per cento rinnovabile. La natura è l’elemento preponderante di unache si espande in larghezza per solamente duecento metri ma per centosettanta chilometri in lunghezza e per altri cinquecento metri in altezza. Una concezione urbanistica verticale che mette al centro tanto l’individuo e le sue esigenze quanto i criteri di eco-compatibilità ambientale. Quello che, apparentemente, sembra un paradiso green, è in realtà un gioiello di innovazione urbana che sorgerà nel bel mezzo del deserto dell’. Sì, perché questo progetto enormemente ambizioso è finanziato dal principe ereditario Mohammed bin Salman, presidente fondatore di Neom che, da quello che si ...