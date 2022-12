Trentalange | gli avvocati | «Non ci sono i presupposti per il commissariamento dell’Aia»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 12 dicembre 2022), parlano i suoi: Paolo Gallinelli, Bernardo Giorgio Mattarella (figlio del presidente della Repubblica) e Avilio Presutti. Hanno rilasciato dichiarazioni all’agenzia LaPresse a proposito dell’ipotesi(Associazione italiana arbitri) dopo il caso D’Onofrio. “Non viper un. I fatti unilateralmente ipotizzati dalla Procura (ancora tutti da verificare in contraddittorio) non riguardano infatti l’Aia in generale ma soltanto le modalità di nomina dei membri del sistema di giustizia sportiva. Siamo in attesa di comunicazioni in merito all’audizione del nostro assistito, non possiamo nemmeno ipotizzare se sarà prima o dopo il prossimo consiglio federale del 19 dicembre, ...