Traffico Roma del 12-12-2022 ore 19 | 00

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulla carreggiata interna del raccordo si procede in fila tra la Trionfale e la Salaria e tra Nomentana e l’abbia in esterna code tra laFiumicino e la coppia in questo tratto ho segnalato anche un incidente infili anche ildella tangenziale Tra l’olimpico e la Salaria verso San Giovanni e code a tratti in direzione Olimpico tra il viale Castrense e Tor di Quinto code anche nella galleria Giovanni XXIII in direzione della Pineta Sacchetti incidenti sulle strade della capitale sul Lungotevere degli Anguillara all’altezza di piazza della gensola in via Ferrari all’incrocio con via tazza al della Vittoria è ancora in via della Ferratella in Laterano in via Cavour nei pressi di piazza dei Cinquecento sull’Appia Code in uscita a causa del restringimento di carreggiata ...