Traffico Roma del 12-12-2022 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno Mi Studio Massimo peschi si transita con difficoltà sulla carreggiata interna del raccordo anulare perlavori hai qualche piccolo incidente abbiamo quindi tratti tra la Cassia e la Nomentana e poi tra la Casilina e laFiumicino in esterna code pertra Tor Bella Monaca e Tiburtina abbiamo code anche in tangenziale un incidente tra viale Castrense è l’uscita di via Prenestina e poi da San Lorenzo a via dei Campi Sportivi il tutto in direzione Stadio Olimpico ma ci sono difficoltà anche in carreggiata opposta con code tra campi sportivi e via delle Valli direzione San Giovanni altri code sul tratto Urbano della A24 del raccordo all’uscita Fiorentini direzione tangenziale diverse poi sono le manifestazioni in programma questa mattina a Garbatella in via Rodrigo de triana ...