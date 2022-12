Traffico Roma del 12-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati ad ascoltoin coda sulla diramazione diSud a partire da Torrenova verso il Grande Raccordo Anulare e poi rallentamenti sul raccordo in carreggiata interna tra casina e Ardeatina e tra lo svincolo della 24 e la Tiburtina invece in carreggiata esterna code a tratti verso la tangenziale sul percorso Urbano della A24 dall’uscita del grande raccordo anulare poi in tangenziale rallentamenti all’altezza del immissione della Salaria in direzione di Pineta Sacchetti molto rallentato illungo via Trionfale tra ipogeo degli Ottavi è il San Filippo Neri inlungo la via Appia a partire da Ciampino per lavori all’altezza di via Casal Rotondo lo ricordiamo si viaggia su carreggiata ridotta con deviazione lungo via delle ...