Tra qualche giorno | Meloni torna in video e fa l' annuncio che cancella le Ong

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Giorgiaannuncia le prossime mosse del governo nella suarubrica di appunti sui social. Il premier manda un messaggio chiaro alle Ong che in questi giorni hanno ripreso a fare la spola tra nord Africa e Italia per scaricarci centinaia di migranti. Il presidente del Consiglio ha usato parole molto chiare: "Si parla di un cambio di rotta del governo: assolutamente no. Il governo non intende cambiare posizione, la nostra posizione rimane sempre la stessa: in Italia non si entra illegalmente, si entra solo legalmente. Vogliamo combattere il traffico di essere umani, gli ingressi illegali e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti di esseri umani". E ancora: "Ho lettosettimana fa la notizia di scontri tra le forze del ministero libico di scontri a fuoco tra le forze del ministero libico e i ...