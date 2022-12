Theo Mammucari e Thais Wiggers con figlia insieme | tutti di nuovo in armonia

(Di lunedì 12 dicembre 2022) "Soprattutto, famiglia", questa è la didascalia scelta dall'ex velina a corredo della foto, completata da un cuore rosso e dall'hashtag #papamamma, che conferma come i rapporti tra loro siano tornati sereni. L'articolo proviene da DireDonna.

Tag24

( qui il nostro speciale ) CONCORSO ANHELL69 diMontoya (Colombia) BEATING SUN - TANT QUE LE ... Firmato dal trio Emiliano(illustrazione), Mauro Uzzeo (produzione creativa) e Fabrizio ...Un po' come quello che racconta il poster di questa edizione realizzato da Emiliano, ... 37° Settimana internazionale della Critica, il programma CONCORSO Anhell69 diMontoya (Colombia):... Teo Mammucari moglie, è ritorno di fiamma con Thais Condividi su Martedì 13 dicembre, dalle ore 21:20 su Italia 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Le Iene. Il programma, condotto da Teo Mammucari e Belen Rodriguez, è giunto all ...Belen Rodriguez conduce regolarmente l’ultima puntata de “Le Iene” al fianco di Teo Mammucari: perché ha rischiato di dover dare forfait ...