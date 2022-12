Terzo settore | un anno di ‘Runts’ | per iscriversi al registro sono essenziali gli strumenti digitali

(Di lunedì 12 dicembre 2022) ROMA – Compie unil ‘Runts –unico nazionale del, una sorta di Anagrafe nazionale del No Profit: praticamente un ‘gemello’ delImprese che, istituito presso ogni Camera di Commercio, svolge la stessa funzione per le imprese. Un universo, quello del, che nel nostro Paese conta più di 363mila realtà che, complessivamente, impiegano oltre 870mila dipendenti, secondo la fotografia scatta dall’Istat, coinvolgendo tutto lo stivale: oltre il 50% e? attivo al Nord, il 22,2% al Centro, il 18,2% e il 9,4% rispettivamente al Sud e nelle Isole. Peral Runts gli enti devono dotarsi di una Posta elettronica certificata (Pec) e i loro rappresentanti legali devono avere uno strumento di Identità Digitale ...

Sostegno e promozione, riconoscimento, legittimazione e valorizzazione. Sono gli obiettivi principali della nuova legge regionale per il Terzo Settore e l'amministrazione condivisa presentata in Regione da Federico Amico, capogruppo di Emilia - Romagna Coraggiosa, dopo quasi due anni di ricerca, ascolto e confronto, e oltre cinquanta ...