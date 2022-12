Terza vittoria di fila per la Diesel Tecnica | espugnata Monopoli

BaraondaNews

2' DI LETTURA RAGUSA -consecutiva per la Passalacqua che non fallisce nemmeno a Lucca e, pur soffrendo, porta a casa unaimportante, non foss'altro perché maturata in un finale di gara in cui, fino a poco ...posizione invece per Lara Giannecchini (Ritmica Lucca; 24.300). Bevilacqua ha fatto la ...per Sara Scaldaferri (Lazio Ginnastica Flaminio, 22.100). Entrambe le valdostane hanno prevalso ... Cerveteri arriva la terza vittoria di fila NEW YORK (Usa) - Vincono ancora gli Orlando Magic che nella notte italiana conquistano il terzo successo consecutivo battendo i Toronto Raptors per 111-99. Ancora una volta è risultata decisiva a pres ...Gp Spagna 2022: Max Verstappen vince ancora una volta in F1, terza vittoria consecutiva per lui. Sergio Perez e George Russell completano il podio. Charles ...