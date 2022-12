Wired Italia

... The Mean One è interpretato da David Howard Thornton , già noto per la serie di film di. Adl'orsetto Disney ha ricevuto una rivisitazione dell'orrore con Winnie The Pooh: Blood ...In una scena ad, Art il Clown fa irruzione nella casa di una donna e ricorre a una serie di ... Ma l'idea che il valore - o il fascino - di2 risieda solamente nell'ultraviolenza ... Terrifier 2 è l'esempio perfetto del cinema estremo per le masse Tanti saranno i film horror distribuiti da Plaion Pictures nel 2023, tra tutti gli attesi Terrifier 2 e Winnie The Pooh - Blood and Honey.Arriva un film horror-parodia sul Grinch che odiava il Natale: si intitola The Mean One e nel primo trailer mostra la sua furia omicida.