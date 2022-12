Terremoto | nuova scossa in Centro Italia | paura tra i residenti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Trema ancora la terra nelle Marche: nella mattina di lunedì 12 dicembre è stata registrata unadinel maceratese di magnitudo 3.2. Stando a quanto registrato dall’Ingv è stata a 6 chilometri da Serravalle di Chienti (Macerata) nella zona di confine tra Marche e Umbria, area interessata dal sisma del 1997. Non si registrano al momento danni a cose o persone: solo tantaper iche in quei momenti si stavano recando a scuola o al lavoro. Immediatamente è scattato l’allarme e sono in corso accertamenti per registrare eventuali danni. Come scrive l’agenzia Ansa, nella notte altre piccole scosse hanno preceduto quella più forte 3.2: la prima all’1.19 2.2 e la seconda 2.1 alle 2.47, a 10 km di profondità. Si tratta di episodi sismici lievi che in ogni caso si verificano di frequente nella ...