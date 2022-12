Terremoto a Macerata | scossa di magnitudo 3 2 | pura tra i residenti

Leggi su tvzap

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Social. . In geofisica, i terremoti (dal latino: terrae motus, che vuol dire “movimento della terra”), detti anche sismi o scosse telluriche (dal latino Tellus, dea romana della Terra), sono vibrazioni o assestamenti della crosta terrestre, provocati dallo spostamento improvviso di una massa rocciosa nel sottosuolo. Unadi3.2 è stata registrata oggi 12 Dicembre 2022 alle 7.40, a 9 km di profondità, con epicentro a Serravalle di Chienti, in provincia di. La zona è area interessata dal sisma del 1997.Leggi anche –>in Indonesia, bilancio devastante: almeno 44 morti e 300 feriti Come riportato da Leggo, unadi3.2 è stata registrata alle 7.40 di oggi 12 Dicembre 2022, a 9 km di profondità, con epicentro a Serravalle di ...