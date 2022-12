Terra Amara | anticipazioni puntata di oggi 12 dicembre 2022

La romantica serata vissuta da Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alk) e Hünkar Yaman (Vahide Perçin) non passerà inosservata. Nelle prossime puntate italiane di, Züleyha Altun (Hilal Altnbilek) inizierà infatti a porsi delle domande sullo strano rapporto tra il padrino di Yilmaz Akkaya (Uur Güne) e la suocera e penserà di utilizzarlo a proprio ...... mentre Geografo rende la pillola menotrasformando un calcio di rigore. ALTA INTENSITÀ ... in uscita sul calcio d'angolo avversario, cade per, probabilmente toccato da un altro giocatore. ...Quando parliamo di Terra Amara dobbiamo immedesimarci in una Istanbul degli anni '70. Zuleyla è una giovane sarta che vive a Istanbul insieme al ...Nelle puntate 12-17 dicembre di Terra amara, Demir Yaman cambia idea sul suo trasferimento mentre Yilmaz chiede perdono a Fekeli ...