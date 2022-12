Teo Mammucari e Thais Wiggers insieme | ritorno di fiamma?

Fanpage.it

e Thais Wigger, reunion di famigliae Thais Wigger, reunion di famiglia - - > leggi dopo - - > ingrandisci slideshowMoritz: 'Come fa a non avere freddo' Dopo la separazione , sembra che trae Thais non scorresse buon sangue ma che, per amore della figlia, si siano riavvicinati. E, a conferma delle ... Teo Mammucari sospeso in aria a Tu Si Que Vales: Mi gira la testa, che ansia Il conduttore e la modella brasiliana, genitori di Julia, si riuniscono per una domenica in famiglia. Thais scherza su Instagram ironizzando su Teo, poi per lo scatto ufficiale posa dolcemente la mano ...Teo Mammucari e Thais Wiggers posano felici e sorridenti a tavola con la loro figlia, Giulia, che frequenta il primo anno di liceo artistico ed è bellissima. Il conduttore de “Le Iene” e la ex velina ...