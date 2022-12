Tennis Wta | Swiatek eletta Migliore Giocatrice del 2022

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A chiusura di uneccezionale, coronato da una serie di 37 vittorie consecutive, Igaè statomigliordell’anno dalla WTA. Ormai numero 1 al mondo dopo il ritiro dell’australiana Ashleigh Barty a marzo, la 21enne polacca ha messo in bacheca otto tornei importanti in questa stagione tra cui US Open e Roland-Garros, ma anche Miami, Indian Wells e Roma. Per il doppio invece, e per il secondo anno di fila, è stata premiata dalla Wta la coppia formata da Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova in virtù dei loro successi ad Australian Open, Wimbledon e US Open. Il premio Karen Krantzcke per lo spirito sportivo è andata alla tunisina Ons Jabeur, mentre la cinese Zheng Qinwen è stata nominata rivelazione dell’anno dopo essere salita di oltre 100 posizioni, raggiungendo il 25° posto in carriera. In ...