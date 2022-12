Tamponamento alle porte di San Giorgio del Sannio | coinvolte tre auto

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente senza gravi conseguenze questa seradi Sandel. Tre le, una Lancia guidata da un ragazzo, una Citroen condotta da un uomo e una Audi con a bordo 4 persone, due donne e due bimbe, fortemente scosse dall’impatto. Non si segnalano feriti, l’impatto è stato probabilmente causato dalla svolta di una delle vettura dalla strada principale verso una delle traverse. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

