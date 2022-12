Tale e Quale Show | Rosalinda Cannavò si imbarazza e reagisce male per le parole del collega | le sue parole

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Sei un appassionato del programma di Carlo Conti? Se la risposta a questa domanda è affermativa, di sicuro non ti sarà sfuggita la battuta del comico Ubaldo Pantani che, nell’imitazione di Paolo Fox, ha tirato in ballo una pseudo relazione tra Pierpaolo Petrelli e. Se vuoi sapere qualcosa in più prosegui nella lettura di questo articolo per scoprire Pretelli einsieme a: che imbarazzo per quella battuta! Pierpaolo Pretelli ripropone Achille Lauro e scatena il pubblico Tra i protagonisti della puntata di Naandata in onda la scorsa domenica (11 dicembre), ci sono stati Pierpaolo Pretelli eche ...