Talassemia | con nuova terapia genica stop a trasfusioni | basta una singola infusione delle proprie cellule staminali

ilmessaggero.it

In uno studio internazionale - il più grande fino ad oggi sulla terapia genica per una malattia del sangue ereditaria - l'89% circa dei pazientibetaconsiderati nel campione, che ...... che aggiunge geni sani alle cellule staminali, è un'opzione terapeutica valida, sicura e potenzialmente curativa per molti pazientibeta. La terapia genica ha infatti portato il 90% ... Talassemia, con nuova terapia genica stop a trasfusioni: basta una singola infusione delle proprie cellule sta Liberi dalle trasfusioni grazie alla terapia genica e con una qualità di vita notevolmente migliorata. In uno studio internazionale - il più grande fino ad oggi sulla terapia genica ...Per i malati di talassemia c'è una nuova speranza da una terapia genica. L'89% dei pazienti con beta talassemia, che dipendevano da regolari trasfusioni di sangue per sopravvivere, non hanno dovuto ...