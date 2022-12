Taekwondo | Simone Alessio vince il premio come “Miglior Atleta Maschile 2022”

(Di lunedì 12 dicembre 2022) A Riyad, dove si è conclusa la stagione internazionale del, per quanto riguarda ilsi è letteralmente preso tutto. Oltre alla vittoria nel torneodella categoria olimpica dei -80kg, l’azzurro ha ottenuto infatti anche il riconoscimento”. Unche arriva al termine di una stagione straordinaria, culminata nella vittoria di vari Grand Prix, fra cui quello di Roma dello scorso giugno, e del titolo europeo a Manchester, a maggio. I prossimi obiettivi delka? Riuscire ad arrivare a prendersi l’oro iridato ai Mondiali 2023, competizione dove quest’anno non è riuscito a brillare, e poi avvicinare al ...

Alessio trionfa anche a Riyadh, in Arabia Saudita. L'azzurro, che aveva già conquistato i GP ... si mette alle spalle la delusione dei Mondiali di Guadalajara e si aggiudica il World...Tanta tensione negli istanti finali, ma un Gam - Jeom a testa fissano il punteggio sull' 8 - 8 finale, ed èAlessio a trionfare alle Grand - Prix Finals di Riyadh 2022 (dopo aver già ...ROMA – Il calabrese Simone Alessio, originario della Toscana ma cresciuto in Calabria dove si è trasferito con i genitori quando aveva solo 3 anni, conclude in grande stile una stagione straordinaria ...Tutti loro meritano da parte mia un ringraziamento speciale!". Angelo Cito, presidente della Federazione italiana Taekwondo, così saluta la stagione che ieri Simone Alessio ha ulteriormente arricchito ...