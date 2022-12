Supplenze da GPS | il software non ha funzionato | Wired rivela gli errori alla base dell’algortimo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'algoritmo che doveva servire al Ministero dell'Istruzione per assegnare le, come è noto, è andato in tilt. L'articolo .

Sono una docente iscritta in, che per colpa dell'algoritmo, quest'anno si trova sballottata da una scuola ad un'altra perbrevi. Il 10 settembre ricevetti una convocazione per la classe ...... la terza fascia è costituita dagli aspiranti iscritti indi seconda fascia che hanno ... comma 85, della Legge 107/2015, effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di...“Gentile redazione, vi sottopongo questo problema. Sono una docente iscritta in GPS, che per colpa dell’algoritmo, quest’anno si trova sballottata da una scuola ad un’altra per supplenze brevi. Il 10 ...Il Tribunale del Lavoro di Velletri con ordinanza 5211 del 07/12/22 ha dichiarato illegittimo l’algoritmo utilizzato dal Ministero dell’Istruzione il quale ha operato nel senso di non considerare il p ...