Superman | Lost | la DC annuncia un nuovo fumetto sull’eroe kryptoniano

MegaNerd

Più vicini agli eroi (umani) di The boys che a un, i protagonisti di The Umbrella Academy ... una serie tv che divide il podio con I Soprano etra i prodotti che hanno cambiato la ...DC Comics:sarà al centro di una nuova miniserie, questo il nome della nuova opera che narrerà dell'uomo d'acciaio, è stata ufficialmente annunciata lo scorso venerdì. In ... DC annuncia Superman: Lost, miniserie in 10 numeri James Gunn, who has now started work as co-CEO of the newly-created DC Studios, has revealed on social media that Superman is one of the biggest priorities in his new role. "Yes, of course. Superman ...Last week's cancellation rumors were a shock. Superman fans have less to worry about after clarification from DC Studios head James Gunn.