Superenalotto | giocano in 165 gli stessi numeri e vincono 143 milioni di euro che dovranno dividersi

Natale in anticipo per 165 abitanti del piccolissimo villaggio di Olmen , nel nord del Belgio la scorsa settimana hanno vinto 142.897.164 euro aleuropeo EuroMillions. Si tratta della più grande vincita di gruppo mai ottenuta in Belgio. Ognuno di loro riceverà quasi 900.000 euro, ha detto alla Reuters il portavoce di EuroMillions, ...Natale in anticipo per 165 abitanti del piccolissimo villaggio di Olmen , nel nord del : la scorsa settimana hanno vinto 142.897.164 euro aleuropeo EuroMillions. Si tratta della più grande vincita di gruppo mai ottenuta in Belgio. Ognuno di loro riceverà quasi 900.000 euro, ha detto alla Reuters il portavoce di EuroMillions, ...Natale in anticipo per 165 abitanti del piccolissimo villaggio di Olmen, nel nord del Belgio: la scorsa settimana hanno vinto 142.897.164 euro al superenalotto europeo EuroMillions. Si ...Tra la chiusura della raccolta e l’inizio della procedura di estrazione la Commissione dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, deposita nell’armadio blindato i dischi ottici, non riscrivibili e non ...