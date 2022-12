Sudtirol vs Ternana

...30 Cagliari - Perugia 3 - 2 15:00 Ascoli - Genoa 0 - 0 15:00 Benevento - Cittadella 1 - 0 15:00 Como - Reggina 0 - 1 15:00 SPAL - Palermo 1 - 1 15:00 Südtirol -0 - 0 15:00 Venezia - Cosenza ...... ore 15 Como - Reggina 0 - 1, Ascoli - Genoa 0 - 0, Benevento - Cittadella 1 - 0, Spal - Palermo 1 - 1,0 - 0, Venezia - Cosenza 2 - 0; ore 18 Bari - Modena 4 - 1; ore 20.30 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ..."Sudtirol, con la Ternana il pareggio è amaro"; titola Alto Adige in edicola oggi. Il Sudtirol chiude 0-0 la sfida.