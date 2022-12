Successo di pubblico allo Jovinelli per lo spettacolo de ‘I Doppio Senso’

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaiazzo (Ce) –diper il secondo appuntamento della stagione al Teatrodi Caiazzo. Domenica 11 Dicembre un nutrito gruppo di appassionati ha assistito alla rappresentazione dellocomico ‘Giù la mascherina’ de ‘I. Nunzio Amato ed Antonio Juliano hanno allietato ilpresente con una pièce esilarante, capace di coinvolgere in maniera ironica nella narrazione dello strano periodo pandemico che ha condizionato in maniera evidente la vita quotidiana di ognuno di noi. Presente in platea la dottoressa Ida Sorbo, vicesindaco nonché assessore alla Cultura. La prossima proposta della rassegna organizzata dal direttore artistico Enzo Varone, con il patrocinio dell’amministrazione ...

MilanoToday.it

Ecco cosa ènella casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi parla di ... per poi chiedere aldi eliminarlo. Il veneto non si è fatto pregare e ha risposto per le ...... uno dei personaggi più amati daldella serie tv, tra le più longeve del primetime ... Cosa ènell'ultimo episodio di Amanda Rollins Il matrimonio di Rollins con il vice procuratore ... B1: la Focol Legnano saluta il proprio pubblico con un successo rotondo sul Busnago Il grande successo "Let's Get Serious". Ha compiuto ieri 68 anni, Jermaine La Jaune Jackson, della gloriosa famiglia musicale dei Jackson. Jermaine Jackson nasce l’11 dicembre 1954 a Gary, Indiana, ne ...Imbattibili: Juan Lebron e Alejandro Galan hanno stravinto il Milano Premier Padel P1. I due spagnoli, numeri uno al mondo, hanno dominato il torneo e in finale hanno dato spettacolo battendo Bergamin ...