Su Sky arriva The Hanging Sun – Sole di mezzanotte con Alessandro Borghi

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 12 dicembre 2022)questa sera, lunedì 12 dicembre, su Sky il film passato fuori concorso alla 79esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, TheSun –di. Esordio nel lungometraggio di Francesco Carrozzini e tratto dal romanzo omonimo sul quale rivela di esserne stato catturato, sia per le atmosfere che per il personaggio illustrato nel suddetto. Le atmosfere che hanno sedotto il neoregista sono quelle che fanno da sfondo ai romanzi dello scrittore norvegese Jo Nesbø, autore di thriller di fama mondiale. Una letteratura sopraffina, gelida e raffinata, divenuta, ormai, di dominio globale, in quanto passa dal cinema alle serie-tv: il crime. Prodotto da Cattleya, Groenlandia Group e Sky Studios e distribuito da Vision distribution, il film in questione va a incrementare l’offerta dei film ...