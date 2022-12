Striscioni e manichini impiccati | protesta choc di Blocco studentesco | FOTO

Leggi su iltempo

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Diversisono apparsi nella notte davanti ad alcuni istituti superiori della Capitale - dal liceo Augusto al Machiavelli - come dinanzi la sede del Ministero dell'Istruzione e del Merito di Viale Trastevere. Tutti contornati da alcuni"che rappresentano l'istruzione, martoriata e uccisa dai tanti governi, compreso quello attuale", ha rivendicato l'azione dimostrativa. "Nella nuova manovra ci saranno ulteriori tagli all'istruzione - denuncia in una nota Federico Pisani, responsabile romano del- questa scuola va rifondata. Non basta cambiare i nomi ai ministeri ed infarcirli di belle parole. Non daremo pace al nuovo ministro Valditara finché non verrà fatto il bene degli studenti".