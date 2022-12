(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) – Perché lopuò far male ad alcuni mentre altri sembrano essere più indenni all’impatto di questa ‘forza negativa’? Uno studio italiano potrebbe fornire una risposta a questa domanda. Un team di ricercatori della Penisola ha infatti individuato un potenziale marcatore di suscettibilità allo, unache potrebbe diventare unad’allarme. Una riduzione nel sangue di MECP2 – questo il nome dellasotto la lente – sembrerebbe favorire il rischio di sviluppare patologie-correlate, in persone, soprattutto donne, che, durante l’infanzia o l’adolescenza, abbiano vissuto esperienze particolarmente avverse. A questa conclusione sono giunti i ricercatori del Centro di riferimento per le Scienze comportamentali e la Salute mentale ...

Entilocali-online

... i suoi sensi furono come ovattati, con una caratteristica reazione all'estremopsicofisico. ...si intreccia - lungo una linea temporale di alcuni minuti - con le testimonianze drammatiche di......nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Per una fuga dallo... l'aspetto burocratico è davvero complesso percome me non ha studiato agraria, inoltre per ogni ... Stress, chi è suscettibile: italiani scoprono proteina 'spia' (Adnkronos) - Perché lo stress può far male ad alcuni mentre altri sembrano essere più indenni all'impatto di questa 'forza negativa' Uno studio italiano potrebbe fornire una risposta a questa domand ...Riascolta I pronto soccorso sotto stress per l'influenza di Uno, nessuno, 100Milan. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.