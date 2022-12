Strage di Roma | Meloni | “Nicoletta era mia amica | non è giusto morire così”

aveva un piano preordinato: fare unauccidendo tutti i condomini e poi darsi alla fuga all'estero, magari sparare anche contro chi ... a, e ha sottratto da lì una Glock semiautomatica, che ......disputa condominiale non può non essere considerata quella conosciuta da tutti come 'ladi ... Pochi giorni dopo, alla periferia di, un uomo di 60 anni, pregiudicato, uccide con una ...Il figlio morto il giorno prima del 15esimo compleanno, da quel momento l'uomo non è stato più lo stesso. Hitler e Mussolini sui social, l’odio e le paranoie sul suo sito. "Viveva in condizioni al lim ...Claudio Campiti aveva un piano preordinato: fare una strage uccidendo tutti i condomini e poi darsi alla fuga all'estero, magari sparare anche contro chi avrebbe cercato di ...