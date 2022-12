Strage di Roma | il piano di fuga | un blog delirante | la morte del figlio | le liti | ecco chi è il killer

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ladi, le grida prima degli spari, ildi, il, ladel, e quella vita da eremita esplosa in un giorno di ordinaria follia che ha seminatoe dolore in una domenica come tante della capitale. Chi è Claudio Campiti, l’uomo di 57 anni che ha ucciso 3 persone in una riunione di condominio nella zona di Fidene a? E soprattutto, come e quanto lo conoscevano i condomini del consorzio del Reatino? Oggi, all’indomani di un massacro senza un perché, gli interrogativi su quelspietato e solitario, riempiono le pagine dei giornali e le menti di tutti coloro che tentano disperatamente di trovare una spiegazione alla terrificante sparatoria di ...

AGI - Ossessionato dalla lite con i condomini, segnato nell'animo e nella mente dalla morte del figlio 14enne: viene descritto così dai superstiti delladiClaudio Campiti, il 57enne che domenica ha aperto il fuoco uccidendo tre delle persone che avevano preso parte alla riunione di condominio. Il bilancio delle vittime è di 3 donne ma l'..." "Sono trascorsi 53 anni dal feroce attentato che provocò nel cuore di Milano morti e ...e le bande terroristiche di ogni segno che insanguinarono la non breve stagione che seguì alla. Fu ...Avrebbe continuato a sparare ancora il killer, Claudio Campiti ex assicuratore di 57 anni, se non si fosse bloccata l’arma e non fosse stato bloccato a terra e disarmato ...“L’evento di ieri è stato determinato da una circostanza che in qualche modo era stata vista, perché c’era stato un contenzioso civile che questo signore portava avanti contro il consorzio. Ma non c’e ...