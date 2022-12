Strage del condominio a Fidene Roma | l' uomo che ha bloccato il killer | Non chiamatemi eroe | lo siamo stati tutti

È chiaro che non sali in auto in sette ", le paroleleader della Lega. Che però sono un autogol:... Leggi anchein un incidente stradale nell'Alessandrino, morti tre ragazzi tra cui una ...... il figlio morto e la casa mai finita: "Mi tengono senza luce ma al buio si spara meglio'alla riunione di condominio, la crociatakiller Campiti contro il Consorzio: 'L'avevamo già ...Si chiude così, con le sentenze definitive per i sei indagati, il lungo processo per la strage del dicembre 2018 alla discoteca Lanterna Azzurra ...(ANSA) - ANCONA, 12 DIC - Sono state confermate dalla Cassazione le condanne per i sei giovani del Modenese accusati di aver fatto parte della banda dello spray che provocò la morte di sei persone ...