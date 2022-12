Stasera in TV | Film | Programmi e Serie TV di Lunedì 12 Dicembre 2022

Barbara Mosconi21:20 domani serain onda 13 Dic Se si dà un'occhiata ai numeri non è difficile capire perché ilbasato sulla serie tv "Downton Abbey" è stato tanto atteso: le sei stagioni sono ...Redazione Sorrisi21:25 domani serain onda 12 Dic A un calciatore la cultura non serve a niente. Sicuri C'è in giro un tipo strano, un professore dalla barba incolta e i modi bruschi, interpretato da ...Stasera - 12 dicembre - andrà in onda su Cielo The Lobster, film che ha consacrato la fama di Yorgos Lanthimos ad Hollywood. Ecco perchè va recuperato ...Tra i film, oltre ai titoli attesi (The Fabelmans ... insieme alla nuova stagione di The White Lotus di cui è atteso stasera il gran finale.