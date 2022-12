Spegne la sigaretta nell' occhio della fidanzata per gelosia | 27enne arrestato

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La lite choc tra fidanzati è sfociata in violenza . Un giovane di 27 anni è statodai carabinieri di Sant'Orsola, in provincia di Trento, per aver aggredito la compagnandole una ...

Secondo una prima ricostruzione, il giovane ha spento una sigaretta nell'occhio in un bar di Fierozzo, alla presenza di molti testimoni. Subito dopo ha aggredito anche alcuni clienti del locale che sono intervenuti. I carabinieri sono intervenuti al bar di Fierozzo, in val dei Mocheni, dove l'uomo ha anche aggredito degli avventori. Attivato il codice rosso, la donna portata in ospedale.