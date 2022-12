Sparatoria Roma | contestata premeditazione a Claudio Campiti La procura | «Trovato con 170 proiettili Voleva fuggire»

Nel decreto di fermo la Procura dicontesta anche il pericolo di fuga. L'indagato, infatti, aveva con sé al momento dellail passaporto e in uno zaino vestiti e sei mila euro in ...... che è sotto sequestro Claudio Campiti, l'uomo di 57 anni che ha ucciso 3 persone in una riunione di condominio nella zona di Fidene a, nellaha usato una pistola Glock 45 sottratta ...Questa mattina a Fidene, quartiere nel nord di Roma, un uomo ha fatto irruzione in un bar e ha iniziato a sparare numerosi colpi d’arma da fuoco contro alcune persone… Leggi ...Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Arriva il “Natale alla Balduina”, ecco gli eventi previsti fino al 18 Dicembre Maltempo, allerta ...