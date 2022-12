Sparatoria Fidene a Roma | donna ferita resta in pericolo di vita

Leggi su italiasera

(Di lunedì 12 dicembre 2022) (Adnkronos) –indiFabiana De Angelis, una delle tre persone ferite nelladi ieri a, durante la riunione condominiale del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto a, compiuta da Claudio Campiti, che ha ucciso tre donne. De Angelis è ricoverata in rianimazione all’ospedale Sant’Andrea e la situazione viene definita “complessa”. Migliorano invece le condizioni di Bruna Martelli, ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Umberto I, condizioni che non destano preoccupazioni. E’ ricoverato poi al Policlinico Agostino Gemelli, in osservazione, Silvio Paganini, l’uomo che ieri mattina è riuscito a disarmare Campiti: quello che tutti chiamano il ‘testimone-eroe’, rimasto ferito al volto, potrebbe essere dimesso già fra qualche ...