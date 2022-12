Sono state arrestate 10 persone legate alle attività della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra nella provincia di Milano

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Lunedì mattina la polizia ha arrestato 10nell’ambito di un’inchiesta sullecriminalità organizzata, in particolare, a Pioltello, un comunecittà metropolitana di. Learreaccusate di molti reati, tra cui associazione

Guerra Russia Ucraina, Kiev lancia missili su Melitopol, Donetsk e Crimea Nel frattempo, molteplici esplosionisegnalate nella città occupata dai russi di Melitopol , nel sud dell'Ucraina, ...Per i giudici della Repubblica islamica i due 26ennitraditori, quindi meritano di morirediffuse notizie su nuove condanne a morte in Iran : l' ex calciatore Amir Nasr - Azadani, 26 anni , è stato arrestato alla fine di novembre mentre partecipava alle proteste della sua città ...Kiev, 12 dic. (Adnkronos) - Molteplici esplosioni sono state segnalate nella città occupata dai russi di Melitopol, nel sud dell'Ucraina, nell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk ...SIAE e Sky annunciano oggi di aver siglato una serie di nuovi accordi che disciplinano l’utilizzo dei diritti musicali e cinematografici di ...