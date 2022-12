Sollevamento pesi | Reyes quinto ai Mondiali nei -81 kg Sfiorato il podio nello slancio Vince Li Dayin

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Un debutto importante. Buona la prima per Oscar, atleta italiano che ha chiuso in quinta posizione i2022 dinella categoria fino a 81 kg. Ilsta, per la prima volta con indosso la maglia azzurra in una competizione internazionale, è riuscito nell’impresa grazie a unodi altissimo profilo, dove hail. Parte benissimo Oscar, abile ad alzare al primo tentativo dello strappo 155 kg, salvo però eseguire due passaggi a vuoto nelle chance successive provando a sollevare 160 kg. Due errori che però non hanno scalfito l’animo dell’originario di Cuba, autore di unosuperlativo, dove ha realizzato l’alzata inaugurale con 185 kg e quella di chiusura con la misura di 196 kg ...

Bronzo infine per la norvegese Natalia Llamosa che, a seguito del secondo strappo dove ha trovato la misura di 101 kg ha chiuso lo slancio con 123 kg totalizzando 224 kg.