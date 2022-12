Sofia Giaele De Donà | chi è il marito | età | lavoro | vita privata | foto | matrimonio e Instagram

(Di lunedì 12 dicembre 2022) La casa del Grande Fratello Vip, quella di Cinecittà e quella più spiata di sempre, ha riaperto le sue porte al pubblico, ai telespettatori che da anni seguono il reality con passione. E si affezionano ai concorrenti. Tra di loro, pronta a mettersi in gioco, anche l’influencerDe, che abbiamo visto già in televisione perché ha partecipato al reality Ti spedisco in convento. View this post onA post shared by(@dedona) IldiDeDesembrerebbe essere sposata: d’altra parte sui social, dove è seguitissima, ha condiviso ...

De Donà ha fatto capire di pensarla alla stessa maniera del coinquilino, per aver affermato: 'Si concordo...avvocato delle cause perse'.... in questa diretta, si scontra con Oriana Marzoli eDe Donà . Difatti Antonella accuse le due vippone di essere totalmente false, che alla prima occasione parlano male dei loro compagni ...GF Vip, George Ciupilan messo alle strette da Giaele De Donà: ammette l’interesse per una concorrente Questa sera andrà in onda ...Nomination Grande Fratello. In nomination c'erano Daniele Da Moro e Charlie Gnocchi. Il pubblico era chiamato a scegliere il preferito ...