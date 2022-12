Snowboardcross | i convocati dell’Italia per Cervinia Ancora assente Michela Moioli

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Torna la Coppa del Mondo die lo fa anche in Italia. Il secondo appuntamento stagionale, infatti, si terrà avenerdì 16 dicembre, con le qualifiche che si terranno il giovedì. Si tratta anche dell’ultima gara di SBX per quest’anno, dopo la cancellazione della prova di Montafon del 20 dicembre, che va a caratterizzare un inizio di stagione veramente complicato e con pochissime gare. L’Italia si presenta all’appuntamento di casa con ambizioni soprattutto in campo maschile, dove ci sarà Omar Visintin, che ha concluso al secondo posto nell’esordio a Les Deux Alpes. Una squadra davvero numerosa quella azzurra, che potrà contare anche su Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Tommaso Leoni, Michele Godino, Matteo Menconi, Niccolò Colturi, Luca Abbati, Devin Castello, Jamie Lee Castello, Federico Podda e Matteo Rezzoli. Dopo aver saltato ...

Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 dicembre. L'appuntamento della Valtournenche sarà anche l'ultimo sul massimo circuito ...Tra le donne spazio invece a Sofia Belingheri, Francesca Gallina, Raffaella Brutto e Caterina Carpano. Foto: LapresseCervinia, 12 dic. - (Adnkronos) - Sbarca a Cervinia la Coppa del mondo di snowboardcross, per il secondo appuntamento stagionale fissato per venerdì 16, con qualifiche previste venerdì 15 ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...