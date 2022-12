Smart working | proroga in arrivo Cosa cambia nel 2023 buoni pasto compresi

Ma anche garantendo condizioni di lavoro e di crescita economica favorevoli a dipendenti e collaboratori, grazie all'ampio ricorso allo, alla possibilità di conciliare vita e lavoro, e ...Una guida per conoscere le regole del cosiddetto 'lavoro agile' e orientarsi nelle novità che scatteranno dal primo ...Il governo lavora alla proroga dello smart working per fragili e genitori fino al prossimo 31 marzo. L'emendamento potrebbe essere inserito nel decreto "Milleproroghe" e ...di Rita Maria Stanca Poter lavorare connessi dalla spiaggia o lasciarsi illuminare dal sole che tramonta all’orizzonte di una montagna durante una call in video streaming non è più un sogno o prerogat ...