Sky Sport Germania | rinnovo Leao a rischio | rifiutati 70 milioni dal Chelsea

Sky Sport

Il match sarà visibile anche su, su Onefotball e su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.Due emozioni differenti e secondo alcuni non paragonabili, ma non per Adriano Galliani : la promozione in Serie A con il Monza, la squadra della sua città, meglio della vittoria di cinque Champions ... Milan, Calabria: "Obiettivo seconda stella, ma non mi aspettavo un Napoli così forte" La 17^ giornata di Serie B si chiude al Rigamonti, sfida tra avversarie in zona playoff. Clotet rilancia Ayé in coppia con Moreo, spazio anche a Benali oltre a Lezzerini in porta e alla coppia Cistana ...L'amministratore delegato del Monza e storico ex dirigente rossonero ha parlato della gioia vissuta con la promozione in Serie A della squadra della sua città paragonandola ai successi ottenuti con il ...