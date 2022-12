Skincare a 40 anni | come fare e i prodotti migliori

Prima Bergamo

Da un paio d'a questa parte è scoppiato il fenomeno dellacoreana fatta di svariata passaggi da eseguire mattino e sera per avere una pelle sana e luminosa tutto il giorno e a qualsiasi ...... a 45, è uno dei tanti modi grazie ai quali si tiene in forma. Ambra è una vera sport addicted, adora prendersi cura del proprio corpo come un tempo, scegliendo i giusti prodotti per la... Regali di Natale per una beauty addicted Cristina Fogazzi, l'Estetista Cinica, confida che per anni ha avuto attacchi di panico che la costringevano a casa ...Dopo 2 anni con le piste bloccate causa Covid, l'Inverno 2023 punta tutto sullo sport più amato di stagione: lo sci. In versione classica o con tavola, in pista battuta o sulla soffice neve del fuorip ...