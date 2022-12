Sgominato dalla Polizia il gruppo malavitoso Raia di Scampia | 5 arresti

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Hanno sedato con la violenza l’intento di uncamorristico rivale piuttosto noto di volersi riaffermare. E per farlo non hanno esitato ad appiccare incendi e a sparare contro le abitazioni occupate afamiglia Notturno, fino a costringerla a lasciare. Estorsione e porto abusivo di armi da fuoco aggravati dal metodo mafioso: è quanto ladi Stato e la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli contesta a cinque persone arrestate dagli agenti della Squadra Mobile e del commissariato dinel corso di un blitz scattato all’alba. I destinatari dei provvedimenti emessi dal Giudice sono Francesco, 45 anni, elemento di spicco dell’omonimo...

