Serie B | Balata | ' Genoa danneggiato da caso Portanova Cheddira al Mondiale un orgoglio'

Sky Sport

Commenta per primo Il presidente della LegaB, Mauro, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Anch'io Sport , su Rai Radio Uno . Tra i molti argomenti trattati, il numero uno della Cadetteria ha detta la sua anche sul ...Ai microfoni di 'Radio Anch'io sport' il presidente della LegaB Maurotesse le lodi di Walid Cheddira , l'attaccante del Bari in semifinale ai Mondiali con il Marocco : 'Cheddira è uno spot per laB Certo, si tratta di un ragazzo bravissimo ... Balata elogia Cheddira e il suo Mondiale col Marocco: "Ragazzo bravissimo, felici per lui" Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, è tornato sulla questione Manolo Portanova Nei giorni scorsi Manolo Portanova - calciatore del Genoa - è stato condannato a sei anni di reclusione dal ..."E' un caso di una complessità non indifferente del quale mi limiterei a fare tre veloci considerazioni: la Lega di B è da sempre in campo contro la violenza sulle donne, poi c'è il Genoa che in quest ...