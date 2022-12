Serie B 2022 2023 | Parma super sotto la nebbia | Brescia battuto 2-0

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilbatte 2-0 ilnel posticipo della diciassettesima giornata diB, torna a vincere dopo tre turni di campionato a secco e sale al quinto posto in classifica. Dopo 16? c’è il vantaggio: Vazquez avvia l’azione, Valenti crossa e scarica per Man che con un tocco da biliardo dal limite trova l’angolo vincente. Ilsubisce il contraccolp psicologico e non riesce a reagire. Ci prova Ndoj, ma il suo tiro è fuori misura. Al 28? ilha anche l’occasione del raddoppio: Tutino ruba palla e serve Juric che scarica per il tiro a botta sicura di Vasquez, ma Mangraviti si immola e devia in angolo. Nella ripresa Clotet si gioca il triplo cambio al 62?: Galazzi, Labojko e Bianchi dentro. Pecchia risponde con Coulibaly, Hainaut e Bonny. Ma la– sempre più fitta ...

