Senza mutande | quindi GfVip vietato ai minori | delirio nella notte

(Di lunedì 12 dicembre 2022) L'amicizia molto intima, forse troppo, tra Attilio Romita e Sarah Altobello scuote la casa del Grande Fratello Vip, i telespettatori a casa e probabilmente anche quella dello stazzo ex mezzobusto del Tg1, visto che la compagna non ha preso benissimo (eufemismo) il bacio scattato con l'avvenente showgirl e influencer pugliese. Sui social Mimma Fusco, la signora Romita, ha espressamente minacciato di lasciarlo, addirittura sfidandolo ad andare fino in fondo con la Altobello: "Portala nel Van, divertiti siete perfetti!! Ps. non aspettare Natale! La pupa e il c***ne". C'è chi tra i telespettatori azzarda l'ipotesi di un faccia a faccia tra la Fusco e Romita al, per la gioia di Alfonso Signorini: "Non voglio confronti, Sarah no, facciamoli andare nel van da liberi. Dopotutto a Natale bisogna essere buoni". A scatenare le critiche dei ...

