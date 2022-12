Secondo manifestante impiccato in Iran | Majidreza Rahnavard aveva 23 anni

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Condannato come nemico di Dio. Ieri l'annuncio della condanna a morte di un calciatore e di un attore, arrestati nel corso delle manifestazioni per aver compiuto atti di guerra che hanno minato la sicurezza del popolo. Oggi le sanzioni Ue

Un, tra le migliaia arrestate in questi ultimi tre mesi in Iran, è stato giustiziato pubblicamente. Lo ha riferito l'agenzia di stampa della magistratura iraniana, Mizan. Si tratta ...Ilgiustiziato oggi in Iran, a seguito delle proteste che da due mesi stanno agitando il paese per diritti violati ha indignato la comunità internazionale. Majidreza Rahnavard, è ...