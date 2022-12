Se il telefono si surriscalda durante la carica | come risolvere

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 12 dicembre 2022) Ilpuòrsi in molte occasioni, incluso il processo di ri. Molti utenti si allarmano quando prendono iltra le mani mentre è ancora sotto, rendendosi subito conto che la scocca posteriore è decisamente calda, a volte con una temperatura così alta da rendere impossibile tenere in mano ilper più di qualche minuto. Se ilsiil processo di ri, non dobbiamo subito allarmarci! Nella guida che segue vi mostreremo perché ilsila ri, cosa possiamo fare per ridurre l'effetto del calore generato dal processo di rie cosa ...